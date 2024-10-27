Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka'yı Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka'yı Mağlup Etti

Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Lassa'yı 97-87 yenerek ligdeki 4. galibiyetini aldı.

27.10.2024 17:59
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SALON: Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

DARÜŞŞAFAKA LASSA:

Moore 34, Tinkle 14, Gach 14, Enes Berkay Taşkıran 6, Ege Demir 4, Yiğit Onan 12, Tolga Kay, Tarık Sezgun, Appleby 3

FENERBAHÇE BEKO: Melih Mahmutoğlu 16, Hall 7,Nigel Hayes 3, Zagars 9, Marjanovic 16, Birch 14, Mays 12, Metecan Birsen 10, Baldwin 4, Tarık Biberovic 4, Erten Gazi 2

1'İNCİ PERİYOT: 29-21

İLK YARI: 50-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-76

5 FAUL: Metecan Birsen (Fenerbahçe Beko)

Basketbol Süper Ligi 2024-2025 Asım Pars Sezonu 4'üncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Lassa'ya konuk oldu. Ev sahibi Daçka iyi başladığı maçta ilk periyodu 29-21 önde kapatmayı başardı. İlk yarıda ev sahibi ekipten Moore'un 26 sayılık etkili performansına rağmen sarı-lacivertliler oyunu dengelemeyi başardı ve ilk yarı 2 sayı farkla Darüşşafaka üstünlüğüyle sona erdi: 50: 48.

3'üncü periyoda hızlı başlayan Fenerbahçe rakibine karşı üstünlük kursa da ev sahibi takım periyot sonunda farkı tek baskette tutmayı başardı: 73-76. Son periyotta oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe farkı açmaya başladı ve maçtan da galip ayrılmayı bildi: 87-97.

Bu sonuçla Fenerbahçe Süper Lig'de çıktığı 4 maçı da kazanırken, Darüşşafaka 3'üncü mağlubiyetini aldı. Ev sahibi takımda Omari Moore ürettiği 34 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Fenerbahçe adına Melih Mahmutoğu ve Marjanovic attıkları 16'şar sayı ile takımlarının en skorer ismi oldular.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka'yı Mağlup Etti - Son Dakika

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