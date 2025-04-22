Fenerbahçe Beko, Euroleague\'de İlk Maçını Kazandı

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off serisi ilk maçında Fransız ekibi Paris Basket'i 83-78 mağlup etti. Sarı-lacivertliler seride 1-0 öne geçti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Juan Carlos Garcia, Carlos Cortes, Kristaps Konstantinovs
Fenerbahçe Beko: Nigel Hayes-Davis 14, Devon Hall 13, Marko Guduric, Bonzie Colson 10, Khem Birch 6, McCollum 11, Baldwin 15, Nicolo Melli, Sertaç Şanlı, Tarık Biberovic 11, Dyshawn Pierre 3,
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Paris Basketball: Timothy Shorts 17, Tyson Ward 19, Herrera, Hayes 8, Jantunen 3, Malcolm 6, Nadir Hifi 21, Bandja Sy, Leon Kratzer, Ouattara 4
Başantrenör: Tiago Splitter
1. Periyot: 18-22 (Paris Basket lehine)
Devre: 49-42 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 63-62 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL
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