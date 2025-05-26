Fenerbahçe Beko EuroLeague Şampiyonluğunu Darıca\'da Kutladı

EuroLeague'de şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın final heyecanı Darıca'da dev ekrana yansıtıldı.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, EuroLeague'de 2024-2025 sezonunu şampiyonlukla tamamlayarak, Avrupa'nın en büyük kupasını 2. kez müzesine götürdü. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleşen Final Four'da (Dörtlü final) Etihad Arena'da önce Panathinaikos Aktor'u, ardından da finalde Monaco'yu yenen sarı-lacivertliler, Avrupa şampiyonu oldu. Kupayı daha önce 2017'de de kazanan Fenerbahçe, böylece 2. kez bu organizasyonda şampiyonluğa ulaşmış oldu.

Darıca Belediyesi de kupa heyecanını yaşatmak için Bağlarbaşı Ortaokulu Spor Salonu'nda sporseverler için dev ekran kurdu. Yüzlerce sporsever Fenerbahçe'nin Final Four heyecanını dev ekranda büyük heyecanla takip ederken kazanılan şampiyonluğun ardından ise spor salonu adeta kutlama alanına döndü. Fenerbahçeliler marşlar ve sloganlar eşliğinde Avrupa şampiyonluğunu doyasıya yaşadı. Darıca'da dev ekrandan maçı takip eden taraftarlar, maçın bitiş düdüğü ile birlikte büyük sevince boğuldu. Taraftarlar maç sonrası Darıca sokaklarında şampiyonluğu kutladı. - KOCAELİ