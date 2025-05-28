Fenerbahçe Beko EuroLeague Şampiyonu! - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko EuroLeague Şampiyonu!

Fenerbahçe Beko EuroLeague Şampiyonu!
28.05.2025 10:52
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Wade Baldwin ve Devon Hall, şampiyonluklarını ve başarılarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

EUROLEAGUE şampiyonu Fenerbahçe Beko'nun başarılı basketbolcuları Wade Baldwin ve Devon Hall, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Wade Baldwin, "Çok büyük bir şey yaşadık. Artık başka takımların şampiyonluğunu izlemiyoruz, şimdi şampiyon olan biziz. Bu duyguyla uyanmak harika" dedi. Devon Hall ise, "Mutluyum ve hedefe ulaştığımız için heyecanlıyım. Benim kişisel performansım çok umurumda değildi. Kazandığımız sürece en önemli şey oydu. Yeter ki kupayı kaldırmış olalım" sözlerini kullandı.

Fenerbahçe Beko, Abu Dabi'de düzenlenen EuroLeague Final Four finalinde Fransa ekibi AS Monaco'yu 81-70 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İstanbul'a dönen Sarı-lacivertli ekip, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda medya günü düzenledi. Bu organizasyonda Wade Baldwin ve Devon Hall, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

"EuroLeague'nin dört büyük takımıyla oynadık ve bu maçlardan ikisini kazanmak çok güzel bir duyguydu" diyen Baldwin, "Soyunma odasına gitmem gerektiği için sahaya son iki dakikada ancak dönebildim. ya Devon'du ya da Marko'ydu, tam hatırlamıyorum ama zıplayarak birbirimize sarıldık. Çok özel bir andı" ifadelerini kullandı.

'ŞAMPİYON OLAN BİZİZ, BU DUYGUYLA UYANMAK HARİKA'

Baldwin, zaferin medyada geniş yer bulmasına da değinerek, "Tüm sosyal medyada ve haberlerde olmak çok güzel. Çünkü çok büyük bir şey yaşadık. Artık başka takımların şampiyonluğunu izlemiyoruz, şimdi şampiyon olan biziz. Bu duyguyla uyanmak harika" dedi.

'TARAFTARIMIZIN BU ŞAMPİYONLUKTA KATKISI BÜYÜK'

Taraftar desteğine de vurgu yapan yıldız oyuncu, "Finalin Türkiye çapında nasıl izlendiğini gösteren görüntüleri gördüm. Taraftarlarımızın bu şampiyonluktaki katkısı büyük" şeklinde konuştu.

DEVON HALL: MUTLUYUM VE HEDEFE ULAŞTIĞIMIZ İÇİN HEYECANLIYIM

Fenerbahçe Beko'nun 29 yaşındaki basketbolcusu Devon Hall ise, hedefe ulaştıkları için heyecanlı olduğunu söyledi. Hall, Final Four'da iyi bir performans sergilemesi hakkında ise kişisel performansının çok önemli olmadığını, önemli olanın kupayı kazanmak olduğuna değindi. Devon Hall, "Mutluyum ve hedefe ulaştığımız için heyecanlıyım. Benim kişisel performansım çok umurumda değildi. Kazandığımız sürece en önemli şey oydu. Yeter ki kupayı kaldırmış olalım" ifadelerini kullandı.

'ÇOK ZOR İKİ TAKIMDI'

Devon Hall, normal sezonda iki maçta da mağlup oldukları Monaco ve Panathinaikos'u mağlup ederek EuroLeague şampiyonu olmalarıyla ilgili de, "Çok zor iki takımdı. Dediğiniz gibi bizi iki kere yendiler. Tanıdığımız bir takım olduğu için agresif bir şekilde girmemiz gerekiyordu" sözlerini sarf etti.

Son olarak taraftarlara mesaj gönderen Hall, "Taraftarlarımızla kutlama yaptığımız için çok mutluyum ve minnettarım" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko EuroLeague Şampiyonu! - Son Dakika

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