Fenerbahçe Beko Finale Yükseldi

20.02.2026 23:25
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası Dörtlü Final'de Türk Telekom'u 86-78 yenerek finale yükseldi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Tolga Akkuşoğlu

Fenerbahçe Beko: Baldwin 17, Boston 2, Tarık Biberovic 8, Jantunen 11, Birch 2, Bacot, James Metecan Birsen 3, Horton-Tucker 29, de Colo 6, Onuralp Bitim 8, Melih Mahmutoğlu

Türk Telekom: Ata Kahraman, Trifunovic 10, Simonovic 11, Doğuş Özdemiroğlu 9, Bankston 8, Allman 11, Berkan Durmaz, Alexander 9, Usher 8, Smith 12

1. Periyot: 11-20

Devre: 34-42

3. Periyot: 60-56

Beş faulle çıkanlar: 39.14 Doğuş Özdemiroğlu, 39.37 Berkan Durmaz (Türk Telekom)

Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonundaki ikinci maçta Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 86-78 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN ile üst üste ikinci kez şampiyonluk maçına çıkacak.

Karşılaşmanın ilk 2 dakikasında takımlar skor üretemedi. Maçtaki ilk sayılar, Türk Telekom'da Simonovic'ten geldi. Daha sonra Fenerbahçe Beko'da Jantunen'in basketlerine karşılık veren Ankara temsilcisi, birinci periyodu 20-11 önde kapattı.

Fenerbahçe Beko, ikinci çeyrekte toparlandı. Oyunun iki yönünde ritmini bulan sarı-lacivertliler, 15. dakikada eşitliği sağladı: 26-26. Boyalı alandan peş peşe sayılar kaydeden Türk Telekom, devreye 42-34 üstün girdi.

Müsabakanın ikinci yarısı karşılıklı üç sayılık basketlerle başladı. Türk Telekom'da Doğuş Özdemiroğlu ve Simonovic'in sayılarına Tarık Biberovic, Baldwin ve Horton-Tucker ile yanıt veren Fenerbahçe Beko, 25. dakikada skora dengeyi getirdi: 47-47. Kısa oyuncularıyla basketler bulmaya devam eden sarı-lacivertli ekip, 28. dakikayı 58-51 üstün geçerken son periyoda da 60-56 önde gitti.

Dördüncü çeyrekte Türk Telekom, dış atışlar ve pota altından skor üretirken Fenerbahçe Beko ise Horton-Tucker'ın kazandırdığı sayılarla etkili oldu. Sarı-lacivertli ekip, 37. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 76-66. Kalan sürede skor avantajını koruyan Fenerbahçe, maçı da 86-78 kazandı.

Sarı-lacivertli takımda Horton-Tucker 29, Baldwin 17 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Türk Telekom'da ise Smith'in 12, Simonovic ve Allman'ın 11'er sayısı kazanmaya yetmedi.

Fenerbahçe Beko, 22 Şubat Pazar günü finalde Beşiktaş GAİN ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası, Türk Telekom, Spor

