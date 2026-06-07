Fenerbahçe Beko Finale Yükseldi - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko Finale Yükseldi

07.06.2026 22:44
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Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i uzatmada 102-93 yenerek Türkiye Basketbol Ligi finaline yükseldi.

SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu

ANADOLU EFES: Larkin 12, Ercan Osmani 10, Weiler-Babb 3 Dessert 15, Dozier 15, Loyd 16, Şehmus Hazer 12, Beaubois 6, Smits 2, Erkan Yılmaz 2, Jones.

FENERBAHÇE BEKO: Hall 13, Melli 16, Tucker 15, Tarık Biberovic 7, Baldwin 32, Birch 7, Onuralp Bitim 7, Zagars 3, Metecan Birsen 2, Mikael Olli Axel Jantunen.

1'İNCİ PERİYOT: 24-25

DEVRE: 49-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-63

NORMAL SÜRE: 87-87

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final serisi 4'üncü maçında Anadolu Efes'e konuk olduğu maçtan uzatma dakikaları sonunda 102-93 galip ayrılarak seriyi 3-1'e getirdi ve finale yükseldi. Sarı-lacivertli takım finalde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko Finale Yükseldi - Son Dakika

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