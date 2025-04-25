Turkish Airlines EuroLeague play-off serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Paris Basket'i ağırladı. Karşılaşmayı Fenerbahçe 89-72 kazanarak seride durumu 2-0'a getirdi.
Karşılaşmaya galip gelinmesine rağmen maç sonunda yaşanan olaylar damga vurdu. Salonu hınca hınç dolduran Sarı-lacivertli taraftarların büyük bir bölümü, yönetimi protesto ederek ' 'Ali Koç'' istifa tezahüratında bulundu. Artan istifa tezahüratlarının ardından DJ'in yüksek sesle müzik açması sonucu taraftarlar, müzik sesine de büyük tepki gösterdi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko galip geldi, taraftar istifa diye haykırdı - Son Dakika
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