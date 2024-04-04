Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geliyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geliyor

THY Avrupa Ligi 33. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes yarın mücadele edecek. Fenerbahçe Beko, normal sezonu ilk 6 içinde bitirerek play-off'a katılmayı hedeflerken, Anadolu Efes ise play-in etabında mücadele etmeyi amaçlıyor. İki takım arasında oynanan 23 karşılaşmanın 8'ini Anadolu Efes, 15'ini ise Fenerbahçe Beko kazandı.

04.04.2024 11:01  Güncelleme: 11:11
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THY Avrupa Ligi 33. haftasında Türk ekipleri Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes yarın karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde yaptığı maçların 20'sini kazanıp 12'sinden mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, haftaya 5. sırada girdi. Sarı-lacivertliler normal sezonu ilk 6 içinde bitirerek, doğrudan play-off'a katılmayı hedefliyor.

Ligde 15 galibiyet 17 mağlubiyetle haftaya 10. sıradan giriş yapan Anadolu Efes ise puan cetvelindeki yerini koruyarak play-in etabında mücadele etmeyi amaçlıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçı Fenerbahçe Beko 89-84'luk kazanmıştı.

Avrupa kupalarında 24. randevu

THY Avrupa Ligi'nde 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir kez kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 24. kez rakip olacak.

İki takım arasında oynanan 23 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 15'ini ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geliyor - Son Dakika

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