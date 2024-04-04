Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geliyor

Emine Ecem Esen: İsviçre maçı için heyecanlıyız

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Emine Ecem Esen, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta yarın oynayacakları İsviçre mücadelesinden dolayı heyecanlı olduklarını ancak galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Esen ayrıca, Türkiye'de kadın futbolunun geliştiğini ve 3 büyüklerin artık altyapılara önem verdiğini belirtti.