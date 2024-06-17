Fenerbahçe Beko ile Nick Calathes'in yolları ayrıldı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko ile Nick Calathes'in yolları ayrıldı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda sözleşmesi sona eren Yunan oyun kurucu Nick Calathes ile yollar ayrıldı. Calathes, Fenerbahçe Beko'da birer kez Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Deneyimli basketbolcunun THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fransa ekibi Monaco ile anlaşması bekleniyor.

17.06.2024 12:00
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda sözleşmesi sona eren Yunan oyun kurucu Nick Calathes ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2022-2023 ve 2023-2024 sezonu kadrolarında yer alan ve bu süreçte elde edilen başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Nick Calathes ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Calathes'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Calathes, Fenerbahçe Beko'da birer kez Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Deneyimli basketbolcunun THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fransa ekibi Monaco ile anlaşması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko ile Nick Calathes'in yolları ayrıldı - Son Dakika

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