SALON: Belgrade Arena
HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Rain Peerandi, Thomas Bissuel
KIZILYILDIZ: Miller-Mcıntyre 23, Davidovac 2, Kalinic 8, Dobric 10, Bolomboy 1, Brown, Canaan 17, Teodosic 5, Mitrovic 7, Petrusev 12, Giedraitis 2, Yago dos Santos 4
FENERBAHÇE BEKO: Nigel Hayes 27, Guduric 11, Zagars 4, Colson 3, Birch 8, McCollum 7, Melli 16, Tarık Biberoviç 16, Hall 4, Pierre
1'İNCİ PERİYOT: 24-21
DEVRE: 43-49
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-70
FENERBAHÇE Beko, EuroLeague'in 20'nci haftasında deplasmanda Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı 96-91 mağlup etti. Bu galibiyetle beraber EuroLeague'de 13'üncü galibiyetini alan sarı-lacivertliler, üst üste 3'üncü galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de cuma günü sahasında Litvanya ekibi Zalgiris'i konuk edecek.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'ı 96-91 ile Geçti - Son Dakika
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