Fenerbahçe Beko, LDLC Asvel\'i deplasmanda mağlup etti

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, -
SALON: Ldlc Arena
HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Milan Nedovic, Marcin Kowalski
LDLC ASVEL: Lee 18, Jackson 5, Lighty 7, Thomas 3, Fall 5, Ndiaye 6, Kahudi 3, Scott 26, Yaacov
FENERBAHÇE BEKO: Calathes 8, Wilbekin 17, Noua 11, Papagiannis 5, Sertaç Şanlı 8, Motley 24, Guduric 7, Dorsey, Sestina, Melih Mahmutoğlu, Biberovic 3
1'İNCİ PERİYOT: 18-16
İLK YARI: 42-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-67
5 FAUL: 38.46 Noua (Fenerbahçe Beko)
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 24'üncü hafta karşılaşmasında Fransız ekibi LDLC Asvel'i deplasmanda 83-73 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, 15'inci galibiyetini elde ederken, Fransız ekibi ise 19'uncu mağlubiyetini aldı. Ev sahibi ekipte 26 sayı kaydeden Mike Scott karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley mücadeleyi 24 sayıyla tamamladı.
Ldlc Arena'da oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip; Paris Lee, Edwin Jackson, David Lighty, Deshaun Thomas ve Youssoupha Fall ilk 5'iyle başladı. Fenerbahçe'nin ilk 5'i ise Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Amine Noua, Georgios Papagiannis ve Sertaç Şanlı'dan oluştu. Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikalık bölümünde ev sahibi ekip Fall ile etkili olurken; Fenerbahçe, Calathes ile hücumda sayılar üretti. Bu bölümü sarı-lacivertli ekip, 9-8 önde geçti. Bu dakikanın ardından iki takım da hücumda sayı bulmakta zorlanınca son 2 dakikaya ev sahibi ekip, 12-11 önde girdi. Son bölümde kenardan gelen Motley'i pota altında etkili kullanarak sayılar üreten Fenerbahçe'ye, ev sahibi ekip Scott'tan bulduğu sayılarla cevap verdi ve ilk periyodu Asvel 18-16 önde tamamladı.
İkinci periyoda daha iyi başlayan Asvel, hücum ribaundları sonrasında bulduğu ekstra sayılara devam edince periyodun bitimine 6.49 kala farkı 9'a kadar çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 27-18. Hücumda Scott'tan bulduğu sayılara devam eden ev sahibi ekibe, sarı-lacivertliler Scottie Wilbekin ile cevap verdi. İlk yarının son 1.55'lik bölümüne ev sahibi ekip, 41-32 önde girdi. Son bölümde Fenerbahçe, Motley ve Wilbekin'den bulduğu sayılarla farkı eritse de ilk yarıyı Fransız ekibi, 42-39 önde kapattı.
Üçüncü periyoda daha iyi başlayan Fenerbahçe, Wilbekin'den bulduğu üç sayılık isabetle önce skoru eşitledi, ardından ise Motley'in sayısıyla öne geçti: 42-44. İyi savunma yapmaya devam eden sarı-lacivertli ekip, periyodun bitimine 4.48 kala Wilbekin'den bulduğu 3 sayılık isabetle farkı 6'ya kadar çıkardı: 47-53. Kalan bölümde hücumda sayı bulmakta zorlanmayan Fenerbahçe, farkı daha da açarak son periyoda 67-56 önde girdi.
Son periyodun ilk 3 dakikalık bölümünde sarı-lacivertli ekip, sayı üretemedi. Bu periyottaki ilk sayılarını karşılaşmanın bitimine 6.59 kala Noua ile bulan Fenerbahçe, iyi savunma yaparak farkın azalmasını engelledi: 59-69. Kalan bölümde farkı koruyan Fenerbahçe Beko, parkeden 83-73 galip ayrıldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararı okuduğu sırada tepki gösterilen Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a destek verdi. Tunç, "Sayın Bekir Bozdağ'a yönelik tepkiler kabul edilemez. Meclis Başkanlık Kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır" dedi.
Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen saldırı sonrası kaçan şüphelilerin kullandığı araç, Beylikdüzü'nde terk edilmiş halde bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından başlattıkları çalışmaları sürdürüyor. Saldırganların yakalanması için yapılan çalışmalarda, olayda kullanılan otomobilin bulunması önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın vekilliği düşürülmesi sonrası TİP üyeleri birçok ilde eylem yaparken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "DİSK Genel Kurulu'na davetlerini ileten DİSK heyetiyle vergide adaleti konuştuk." notuyla yaptığı paylaşım tepki çekti. Bazı vatandaşlar, CHP lideri Özel'in paylaşımının altına "Gündeminiz pek hızlı değişmiş", "Gündem bu mu?" gibi yorumlar yaptı.
Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararını okuyan Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a Anayasa kitapçığı fırlatan CHP'li vekil Aysu Bankoğlu yaşananları anlattı. Bankoğlu "Planlı bir şey değildi. Anayasa'yı göstermeye gittim ama dayanamadım, fırlattım" diye konuştu.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası eski futbolcu Gökhan Zan'dan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zan, "Hatay'ı deprem değil, Anayasa'yı yok sayanlar canlarımızı öldürdü. Biz Hataylılar bunu, bu hukuksuzluğu, sahipsiz bırakılmayı asla affetmeyecektir." dedi.
Ketaib Hizbullah, Gazze'deki mazlum halka destek verme kararı alırken, ABD'ye karşı askeri operasyonları askıya aldığını duyurdu. Açıklamada, Hizbullah milislerinin ABD tarafından herhangi bir eylem meydana gelmesi halinde 'pasif savunmada' olmaları istendi.
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok esnaf ziyareti sırasında hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. "Bana destek verecek misin?" diye sorduğu bir gençten "Maalesef" yanıtını alan Altınok, "O zaman metro istemiyorsun yani, hizmet istemiyorsun?" sorusunu yönelttiği gençten bu kez de "Şu an aktif belediye başkanından memnunuz" karşılığını aldı.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde annelerinin eve bırakıp üst kattaki kayınvalidesine gittiği 2 kardeşten 1,5 yaşındaki Yusuf Ç., sobadan çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Kardeşi 40 günlük Beşir Ç. de yaralandı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko, LDLC Asvel'i deplasmanda mağlup etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?