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Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika'yı 35 sayı farkla mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika'yı 35 sayı farkla mağlup etti

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 19. haftasında Litvanya'nın Panevezys şehrinde İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 109-74 yenerek 11. galibiyetini aldı. Maçta Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Dorsey 21 sayıyla en skorer isim oldu.

Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika\'yı 35 sayı farkla mağlup etti
04.01.2024 - 23:03,
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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 19. hafta maçında Litvanya'nın Panevezys şehrinde İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 35 sayı farkla 109-74 mağlup ederek 11. galibiyetini elde etti.

Salon: Kalnapilio Arena

Hakemler: Robert Lottermoser, Gytis Vilius, Marcin Kowalski

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 14, Calathes 7, Tarık Biberovic 5, Hayes-Davis 11, Sertaç Şanlı 7, Motley 17, Papagiannis 14, Guduric 3, Dorsey 21, Madar 10, Sestina, Melih Mahmutoğlu

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Maccabi Playtika: Baldwin 13, Brown 10, Colson 13, Sorkin 2, Nebo 8, Cleveland 8, Webb 3, Dibartolomeo 5, Rivero 7, Blatt 5, Menco, Cohen

Başantrenör: Oded Kattash

1. Periyot: 22-22

Devre: 57-31 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 80-48 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika'yı 35 sayı farkla mağlup etti - Son Dakika


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