Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko: 64-87

Basketbol Süper Ligi 10. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 87-64 yendi.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz

Merkezefendi Belediyesi Basket: Emre Tanışan 2, Smith 2, Bleijenbergh 12, Badzim 4, Omic 10, Griffin 17, Ömer Can İlyasoğlu 8, Hawkins 3, Mahir Ağva 6, Erbey Kemal Paltacı, Murat Kağan Tor

Fenerbahçe Beko: Melli 2, Tucker 14, Biberovic 4, Hall 7, Birch 7, Bacot 6, Metecan Birsen 6, Baldvin 4, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 16, Boston 21, Yiğit Hamza Mestoğlu

1'inci Periyot: 20-14

Devre: 38-38

3'üncü Periyot: 55-63

Basketbol Süper Lig', 10'uncu hafta maçında Merkezefendi Belediyesi Basket kendi evinde Fenerbahçe Beko'yu ağırladı. Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde uzun süre başa baş mücadele verdiği maçta güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'ya yenildi: 64-87.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada ev sahibi Denizli temsilcisi ilk periyodu 20-14 önde tamamladı. Fenerbahçe'nin skorda dengeyi bulduğu ilk yarı 38-38 sonuçlandı.

Üçüncü periyodun son bölümünde Fenerbahçe Beko 8 sayı farkla öne geçti: 55-63. Sarı-lacivertliler son periyotta rahat bir oyu sergileyerek salondan galip ayrıldı: 64-87. Ligde 10 maçta 9'uncu galibiyetini alan Fenerbahçe'de Boston 21 sayıyla skora katkı yaptı. Merkezefendi ise 4 galibiyette kaldı. - DENİZLİ