Fenerbahçe Beko, Milan'ı Ağırlıyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Milan'ı konuk edecek. Mücadele Ülker Spor Salonu'nda saat 20.45'te.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 32. haftasında yarın İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibini konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Ligde yaptığı 31 maçta 22 galibiyet elde eden sarı-lacivertli ekip, lider durumda. EA7 Emporio Armani Milan ise 31 mücadelede 16 galibiyet, 15 mağlubiyetle 12. sırada bulunuyor.

Üst üste 9 galibiyet elde ettikten sonra önce Sırbistan'da Kızılyıldız'a ardından da erteleme maçında deplasmanda Olympiakos'a mağlup olan sarı-lacivertliler, İtalyan rakibi karşısında galibiyet hedefliyor.

EA7 Emporio Armani Milan ise son 2 maçında önce Barcelona'yı ardından da İsrail takımı Maccabi Rapyd'i yendi.

Sezonun ilk yarısında İtalya'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 87-72 kazanmıştı.

Kaynak: AA

İstanbul, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti
Görüntüler Kısmetse Olur Cansel’i çılgına çevirdi Sertaç Ortaç ile aşk mı yaşıyor Görüntüler Kısmetse Olur Cansel'i çılgına çevirdi! Sertaç Ortaç ile aşk mı yaşıyor?
Galatasaray’a çifte bayram Hepsi havaya uçacak Galatasaray'a çifte bayram! Hepsi havaya uçacak
Yeni işe soyunan genç, sabah uyanınca hayatının şokunu yaşadı Yeni işe soyunan genç, sabah uyanınca hayatının şokunu yaşadı
İstanbullular dikkat Saat 16.00 itibarıyla bu yollar trafiğe kapanıyor İstanbullular dikkat! Saat 16.00 itibarıyla bu yollar trafiğe kapanıyor
Japonya elektronik harp uçağını test etti İlk günden büyük tartışma çıktı Japonya elektronik harp uçağını test etti! İlk günden büyük tartışma çıktı

10:59
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
10:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten oyunculuk yapmış İşte oynadığı dizi
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten oyunculuk yapmış! İşte oynadığı dizi
10:35
Ava Yaman’ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
Ava Yaman'ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
10:23
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı! Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi
10:18
Asıl büyük dalga yolda Dev bankadan kıyamet senaryosu
Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu
09:48
Merkez Bankası’ndan hükümete açık mektup
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 11:40:16. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.