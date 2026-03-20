Fenerbahçe Beko, Milano'yu Yendi - Son Dakika
20.03.2026 23:14
Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Olimpia Milano'yu 79-75 mağlup ederek 23. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko, Euroleague 32. hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu 79-75 mağlup ederek 23. galibiyetini aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Damir Javor (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya)

Fenerbahçe: Wade Baldwin 16, Metecan Birsen, Khem Birch 4, Tarık Biberovic 4, Brandon Boston Jr. 5, Talen Horton Tucker 23, Nando de Colo 16, Chris Silva 8, Bonzie Colson 2, Onuralp Bitim 1

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Olimpia Milano: Shavon Shields 3, Marko Guduric 15, Zach Leday 10, Josh Nebo 9, Leandro Bolmaro 2, Armoni Brooks 22, Quinn Elllis 10, Devin Booker 2, Giampaolo Ricci 2, Stefano Tonut

Başantrenör: Giuseppe Poeta

1. Periyot: 17-23

Devre: 29-37

3. Periyot: 57-52 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Advertisement
