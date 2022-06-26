Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonundan bu yana İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv 'de forma giyen 29 yaşındaki oyun kurucu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko, milli basketbolcu Wilbekin'i 3 yıllığına renklerine bağladı - Son Dakika

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