Fenerbahçe Beko, Monaco\'yu ağırlıyor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü karşılaşmasında yarın Fransa temsilcisi Monaco'yu ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.
Üç galibiyet alan ekibin Dörtlü Final'e kalacağı çeyrek final etabında Fransa'da oynanan 2 karşılaşmadan ilkini Fenerbahçe Beko 95-91 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti. İkinci karşılaşmada ise Monaco 93-88'lik skorla galip gelerek durumu 1-1'e getirmişti.
Çeyrek final etabının dördüncü maçı 3 Mayıs Cuma günü yine İstanbul'da yapılacak.
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