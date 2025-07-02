Anadolu Efes, Luca Banchi'den boşalan başantrenörlük koltuğuna son olarak Atlanta Hawks'ta asistan koç olarak görev yapan Igor Kokoskov'u getirdi. 2020-21 sezonunda Fenerbahçe Beko'da çalışan Kokoskov, Anadolu Efes ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Igor Kokoškov ile Başantenörlük görevi için 3 sezonluk sözleşme imzaladık." ifadeleri kullanıldı.
Gürcistan, Slovenya ve Sırbistan milli takımları ile NBA ekibi Phoenix Suns'ta başantrenörlük yapan Igor Kokoskov, 2000 yılından bu yana birçok NBA temsilcisinin teknik ekibinde de yer aldı. Slovenya, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 53 yaşındaki başantrenör yönetiminde İstanbul'da şampiyonluğa ulaşmıştı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Anadolu Efes'in başına geçti - Son Dakika
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