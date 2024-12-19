Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Maçı İleri Tarihe Ertelendi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Maçı İleri Tarihe Ertelendi

Paris Basketbol takımındaki salgın nedeniyle, Fenerbahçe Beko ile oynanması planlanan EuroLeague 17'nci hafta mücadelesi ertelendi. Yeni tarih ilerleyen günlerde belirlenecek.

19.12.2024 15:03
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PARİS Basketbol ve Fenerbahçe Beko arasında bugün oynanması planlanan EuroLeague 17'nci hafta mücadelesi, Paris Basketball takımının yaşadığı salgın dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Paris Basketbol ve Fenerbahçe Beko arasında 19 Aralık Perşembe günü (bugün) oynanması planlanan EuroLeague 17'nci hafta mücadelesi, Paris Basketball takımının yaşadığı salgın dolayısıyla karşılaşmaya çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi ve bu durumda geçerli olan EuroLeague kuralları gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Karşılaşmanın oynanacağı yeni tarih, Kulübümüz ile istişare edilerek belirlenecek ve EuroLeague tarafından ilerleyen günlerde paylaşılacaktır."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Maçı İleri Tarihe Ertelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Maçı İleri Tarihe Ertelendi - Son Dakika
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