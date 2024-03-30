Fenerbahçe Beko'nun Nigel Hayes-Davis, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu seçildi

THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Fenerbahçe Beko'nun ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis oldu.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre ALBA Berlin karşısında kaydettiği 50 sayıyla THY Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla sayı atan oyuncu ünvanını alan Nigel Hayes-Davis, 32. haftanın MVP'si seçildi.
Sarı-lacivertlilerin evinde Almanya ekibi ALBA Berlin'i 103-68 yendiği maçta 50 sayının yanı sıra 2 ribaunt ve 1 top çalma üreten Hayes-Davis, 46 verimlilik puanına ulaştı.
ABD'li basketbolcu, Avrupa Ligi'nde ikinci kez haftanın MVP'si ödülünü aldı.
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 26. hafta maçları tamamlandı. Trabzonspor, Ataşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. Amed Sportif Faaliyetler, Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 4-1 yendi. Galatasaray Petrol Ofisi, Hakkarigücüspor'u 2-1 mağlup etti. Fatih Vatanspor, Karadeniz Ereğli Belediyespor'a 0-1 yenildi. Beşiktaş JK United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 4-2 mağlup etti. Beylerbeyi, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'e 0-2 yenildi. Wulfz Fatih Karagümrük, Bitexen 1207 Antalyaspor'u 6-1 yendi. Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor, ALG Spor'a 2-3 mağlup oldu.
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Ankara'da düzenlenen Büyükler Epe ve Kılıç Federasyon Kupası'nda, kadınlarda Ceren Cebe ve Deniz Selin Ünlüdağ, erkeklerde ise Halis Efe Elibol ve Tolga Aslan şampiyon oldu. Toplamda 281 sporcu mücadele etti.
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