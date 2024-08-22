Fenerbahçe Beko\'nun yeni transferleri İstanbul\'a geldi

Spor

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferleri Devon Hall ve Wade Baldwin, yeni sezon çalışmaları öncesi İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın yeni transferlerinden Devon Hall ve Wade Baldwin, yeni sezon çalışmaları öncesi İstanbul'a geldi. Yarın Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçecek olan basketbolcumuzu İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı" ifadeleri kullanıldı.