Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a deplasmanda mağlup oldu

Salon: Barış ve Dostluk
Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Olegs Latisevs (Letonya)
Olympiakos: Walkup 2, Canaan 27, Papanikolaou 8, Sikma 7, Fall 6, Goss 6, Wright 2, Larentzakis 7, Peters 2, Milutinov 5, Mckissic 12
Fenerbahçe Beko: Calathes 2, Dorsey 10, Pierre 4, Hayes-Davis 21, Papagiannis 3, Wilbekin 12, Sertaç Şanlı 11, Biberovic 7, Noua, Guduric 9, Madar 2, Sestina
1. periyot: 19-19
Devre: 38-34
3. Periyot: 53-52
Normal süre: 69-69
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında uzatmaya giden maçta Yunanistan'ın Olympiakos takımına deplasmanda 84-81 mağlup oldu.
Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligde normal sezonu 6. olarak tamamladı ve play-off'ta Fransa ekibi AS Monaco ile eşleşti.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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