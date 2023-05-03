Avrupa temsilcimiz Fenerbahçe son saniyede yıkıldı! - Son Dakika
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Avrupa temsilcimiz Fenerbahçe son saniyede yıkıldı!

03.05.2023 22:58
Avrupa temsilcimiz Fenerbahçe son saniyede yıkıldı!

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek final üçüncü karşılaşmasında kendi evinde Olympiakos'a Kostas Sloukas'ın son saniye üçlüğüyle 71-72 mağlup oldu ve seride 2-1 geriye düştü.

Fenerbahçe Beko, play-off serisi 3. maçında Olympiakos'a son saniye basketiyle 72-71 mağlup oldu ve seride 2-1 geriye düştü. Son saniye üçlüğünü Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızı Kostas Sloukas attı.

DÖRDÜNCÜ MAÇ YİNE ATAŞEHİR'DE

Serinin dördüncü maçı, 5 Mayıs Cuma günü Fenerbahçe Beko ev sahipliğinde yapılacak. Sarı-Lacivertliler seriyi uzatmak için bu maçı kazanmak zorunda.

SERİDE DENGE BOZULDU

Eşleşmede ilk karşılaşmayı 79-68'le Yunan ekibi kazanmıştı. İkinci müsabakadan 82-78 galip ayrılan Fenerbahçe, seriyi eşitlemişti.

"BU TAKIMA KARŞI OYNAMAK ÇOK ZOR"

Sloukas maçın ardından, "Bu takıma karşı oynamanın çok zor olacağını biliyorduk. Burada oynamak zor. Çok zor bir maçtı ve kritik anlarda sağlam kaldık. Son saniyede şutu ben soktum belki ama genel olarak iyi savunma yaptık. İyi bir fırsat elde ettik, 2 gün sonra seriyi bitirebiliriz ama zor olacak" açıklamasını yaptı.

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Fenerbahçe Beko, Kostas Sloukas, Spor, Son Dakika

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