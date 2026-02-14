Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u Geçti - Son Dakika
Spor

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u Geçti

14.02.2026 00:59
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Panathinaikos Aktor'u 85-83 yenerek liderliğini sürdürdü.

SALON: Telekom Center

HAKEMLER: Carlos Peruga, Milan Nedovic, Marcin Kowalski

PANATHİNAİKOS AKTOR: Nunn 17, Cedi Osman 8, Grant 4, Hernangomez 18, Faried 7, Sloukas 10, Holmes 4, Rogkavopoulos 5, Kalaitzakis, Shorts 10

FENERBAHÇE BEKO: Tarık Biberovic 26, Melli 6, Baldwin 13, Birch 3, Colson 3, Tucker 6, de Colo 10, Onuralp Bitim 5, Jantunen 11, Boston Jr. 2, Birsen

1'İNCİ PERİYOT: 19-25

DEVRE: 42-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-56

5 FAUL: Nunn (Panathinaikos Aktor)

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 28'inci hafta maçında Panathinaikos Aktor'a konuk olduğu maçı 85-83 kazandı.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçta özellikle Tarık Biberoviç'in isabetli 3 sayılık şutlarıyla rakibine karşı üstünlük kuran Fenerbahçe Beko ilk periyottan 19-25 önde ayrıldı.

2'nci periyotta özellikle pota altını iyi kullanan ev sahibi takım, ilk yarının bitimine 3.40 kala Hernangomez'in 3 sayılık atışıyla skoru 34-34'de eşitledi. Rakibini pota altında durdurmakta ve sayı üretmekte zorlanan sarı-lacivertli takım devreyi 42-41 geride bitirdi.

İkinci yarının ilk dakikası sona ererken Baldwin'in smacıyla tekrar öne geçerek periyoda başlayan Fenerbahçe Beko 3'üncü çeyrekten 62-56 geride ayrıldı.

Özellikle son periyodunda büyük bir çekişmeye sahne olan maçı Wade Baldwin'in son saniyede bulduğu 2 sayılık basketle Fenerbahçe Beko 85-83 kazanmayı başardı ve liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın en skorer ismi Tarık Biberoviç attığı 26 sayıyla aynı zamanda kariyer rekoru kırdı.

Kaynak: DHA

