 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'yı 93-63 mağlup ederek 14. galibiyetini aldı. Milli oyuncu Sertaç Şanlı, maç sonrası yaptığı açıklamada, evlerinde Virtus Bologna'ya karşı kazanmak istediklerini ve her şeyi yapacaklarını söyledi. Ayrıca, genç oyuncular Emre Ekşioğlu ve Yiğit Hamza Mestoğlu'na takım olarak yardımcı olduklarını ve başarılı performanslarından dolayı sevindiklerini belirtti.

Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka\'yı mağlup etti
22.01.2024 - 12:46,
Abone Ol

"Evimizde kazanmak istiyoruz, bunun için her şeyi yapacağız"

"Saras, gözünü kırpmadan genç oyuncuları sahaya atıyor"

Sezer AFŞAR - Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Fenerbahçe Beko'nun milli oyuncusu Sertaç Şanlı, "Virtus karşısında taraftarımızın desteği ile iyi bir galibiyet almak istiyoruz. Virtus'un nasıl bir takım olduğunu, sezonu nasıl geçirdiğini biliyoruz. Sıralama ve Zalgiris maçını telafi etme açısından bizim için çok önemli bir maç" dedi.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi 17'nci hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka'yı sahasında 93-63 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, bu sonucun ardından 14'üncü galibiyetini hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin milli oyuncusu Sertaç Şanlı, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. EuroLeague'de Zalgiris Kaunas'a karşı aldıkları mağlubiyetin ardından iyi bir reaksiyon ortaya koyduklarını belirten Şanlı, "Maçın sonucu kolay gibi gözüküyor ama öyle bir maç değildi. Karşıyaka'nın ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Ona göre hazırlandık. Son 1-2 maçta savunma anlamında istediklerimizi sahaya koyamamıştık. Çok yüksek skorlar yemiştik. Bu maç iyi bir reaksiyon oldu bizim için. Herkes ne yapması gerektiğinin farkındaydı. Maça biraz yavaş başladık ama saha içinde mücadelemizi artırarak iyi bir oyun ortaya koyduk. Güzel bir galibiyet oldu bizim için" diye konuştu.

"EVİMİZDE KAZANMAK İSTİYORUZ, BUNUN İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

25 Ocak Perşembe günü EuroLeague'de Virtus Bologna'ya karşı oynayacakları karşılaşma ile ilgili ise tecrübeli oyuncu şunları söyledi:

"Mücadelemizi ortaya koymamız lazım. Söyleyebileceğim tek şey bu. O mücadeleyi, o sertliği sahaya yansıttığımız sürece neler yapabildiğimizi herkese gösterdik. İnşallah taraftarımızın desteği ile iyi bir galibiyet almak istiyoruz. Virtus'un nasıl bir takım olduğunu, sezonu nasıl geçirdiğini biliyoruz. Sıralama ve Zalgiris maçını telafi etme açısından bizim için çok önemli bir maç. Evimizde kazanmak istiyoruz, bunun için her şeyi yapacağız."

"SARAS, GÖZÜNÜ KIRPMADAN GENÇ OYUNCULARI SAHAYA ATIYOR"

Sertaç Şanlı, Basketbol Süper Ligi'nde son maçlarda rotasyonda süreler almaya başlayan Emre Ekşioğlu ve Yiğit Hamza Mestoğlu'na her konuda takım olarak yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Saha içi ve saha dışında her türlü yardımcı olmaya çalışıyoruz. Saras da bu konuda onlara yardımcı oluyor. Gözünü kırpmadan onları sahaya atıyor. Onlar da buna reaksiyon verip iyi bir mücadele ortaya koyuyor. Herkesin onları desteklediği de gözüküyor. Onlar adına çok seviniyorum. Böyle çalışmaya devam etsinler" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı mağlup etti - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 06:41:04. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement