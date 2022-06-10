Fenerbahçe Beko şampiyonluk, Anadolu Efes seriyi sürdürmek için sahaya çıkıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko şampiyonluk, Anadolu Efes seriyi sürdürmek için sahaya çıkıyor

10.06.2022 11:01
Fenerbahçe Beko şampiyonluk, Anadolu Efes seriyi sürdürmek için sahaya çıkıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin üçüncü maçı yarın oynanacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin üçüncü maçı yarın oynanacak.

Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Eşleşmede ev sahibi olduğu ilk maçı 85-76, ikinci müsabakayı da 93-78 kazanan Fenerbahçe Beko, seride 2-0 önde bulunuyor.

Sarı-lacivertli takım yarın kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Anadolu Efes'in salondan galip ayrılması durumunda ise serinin dördüncü maçı 13 Haziran Pazartesi günü yapılacak.

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ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 85-76 mağlup etti Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 85-76 mağlup etti
Kaynak: AA

Basketbol Süper Ligi, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko şampiyonluk, Anadolu Efes seriyi sürdürmek için sahaya çıkıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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