Fenerbahçe Beko, Samsunspor'u mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, Samsunspor'u mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Samsunspor\'u mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 96-75 yenerek 17. galibiyetini aldı. Johnathan Motley, attığı 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

11.02.2024 17:42
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SALON: Mustafa Dağıstanlı

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Duhan Köyiçi, Göksun Öz

SAMSUNSPOR: Mehmet Batuğ Gür, Tarık Sezgün 3, Kyser 11, Bora Satır, Levi 13, Arda Berk Kaya 9, Henry 17, Washington 17, Mehmet Öngel, Göktuğ Baş 5, Muhammed Doğan Şenli

FENERBAHÇE BEKO: Motley 18, Şehmus Hazer 15, Sertaç Şanlı 8, Papagiannis 9, Melih Mahmutoğlu 5, Tarık Biberoviç 15, Mert Emre Ekşioğlu 3, Guduric 7, Yam Madar 2, Sestina 14

1'İNCİ PERİYOT: 24-20

İLK YARI: 40-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-76

Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda ligin son sırasında bulunan Samsunspor'u 96-75'lik skorla mağlup ederek, 17'nci galibiyetini elde etti. Samsunspor ise 17'nci kez parkeden mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 18 sayıyla Fenerbahçe Beko'dan Johnathan Motley oldu.

Kaynak: DHA

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