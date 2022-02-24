Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak

24.02.2022 10:36
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın deplasmanda Fransa'nın AS Monaco takımıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın deplasmanda Fransa'nın AS Monaco takımıyla karşılaşacak.

Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak maç, saat 22.00'de başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 12 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, haftaya 9. sırada girdi.

Organizasyonda 13'er galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Monaco ise 8. sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon İstanbul'da oynanan maçı 96-86 kazanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak - Son Dakika


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