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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Monaco'yu ağırlayacak - Son Dakika

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Monaco'yu ağırlayacak

01.12.2021 10:40
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Monaco'yu ağırlayacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. hafta maçında yarın sahasında Fransız temsilcisi Monaco'yu ağırlayacak.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. hafta maçında yarın sahasında Fransız temsilcisi Monaco'yu ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, 16. sırada yer alıyor.

Geride kalan 12 haftada 5 galibiyet, 7 mağlubiyet alan Monaco ise puan tablosunda 11. sırada bulunuyor.

İki takım, THY Avrupa Ligi'nde ilk kez karşı karşıya gelecek. Bir dönem Fenerbahçe Beko'da forma giyen Monaco'nun Fransız oyun kurucusu Leo Westermann, eski takımına karşı mücadele edecek.

Türk Hava Yolları, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Monaco'yu ağırlayacak - Son Dakika Spor


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