Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off'larında Olympiakos ile karşılaşacak - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off'larında Olympiakos ile karşılaşacak

15.04.2023 00:27
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off'larında Olympiakos ile karşılaşacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalindeki rakibi, Yunanistan ekibi Olympiakos oldu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalindeki rakibi, Yunanistan ekibi Olympiakos oldu.
THY Avrupa Ligi'nde 34 haftadan oluşan 2022-2023 normal sezon maçları tamamlandı.
Fenerbahçe Beko, sezonu 19 galibiyet, 15 mağlubiyetle 8. sırada bitirerek play-off'lara kalmayı başardı. Sarı-lacivertliler, play-off'larda normal sezonu 24 galibiyet, 10 mağlubiyetle zirvede tamamlayan Olympiakos ile eşleşti.
Play-off çeyrek final karşılaşmaları, 25 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Serilerinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, 19-21 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Dörtlü Final'e katılma hakkı kazanacak.
Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri şu şekilde:
Olympiakos (Yunanistan) (1) - Fenerbahçe (8)
Barcelona (İspanya) (2) - Zalgiris (Litvanya) (7)
Real Madrid (İspanya) (3) - Partizan (Sırbistan) (6)
Monaco (Fransa) (4) - Maccabi Playtika (İsrail) (5)

Kaynak: AA
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