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Fenerbahçe Beko, Virtus Segafredo Bologna'yı mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Virtus Segafredo Bologna'yı mağlup etti

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını 88-75 yenerek galibiyet elde etti. Başantrenör Sarunas Jasikevicius, ikinci yarıdaki savunmanın önemine vurgu yaparken, yeni transfer Amine Noua'nın takıma uyumunu övdü. Virtus Segafredo Bologna Başantrenörü Luca Banchi ise Fenerbahçe Beko'nun agresif oyununu kabul etti ve takımının disiplinini kaybettiklerini belirtti.

Fenerbahçe Beko, Virtus Segafredo Bologna\'yı mağlup etti
25.01.2024 - 23:19,  Güncelleme: 23:20
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THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini 88-75 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, ikinci yarıdaki savunmayla mücadeleyi kazandıklarını belirtti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Litvanyalı çalıştırıcı, oyuncularını tebrik ederken, taraftarlara da oluşturdukları atmosfer nedeniyle teşekkür etti.

İlk yarıda savunmada kötü olduklarını söyleyen Jasikevicius, "Üçüncü çeyrekten sonra savunma anlamda toparlandık. Takımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Sarunas Jasikevicius, yeni transfer Amine Noua hakkında da şunları söyledi:

"Beklentilerimizi karşıladı. Saha dışındaki duruşu çok önemli, çok profesyonel. Sadece iki idman yaptı, aslında bugün ateşe atmış olduk onu. Çok iyiydi ve takımın çerçevesine girebildi. Sezonun bu döneminde ihtiyacımızı çok iyi şekilde karşıladı."

Luca Banchi: "Fenerbahçe Beko agresif oynadı"

Virtus Segafredo Bologna Başantrenörü Luca Banchi ise Fenerbahçe Beko'nun maçın genelinde devamlılıkla oynadığına dikkati çekerek "Üçüncü çeyrekteki sahaya çıkış şeklimizde pişman olduk. Motley birçok pozisyonda bizi cezalandırdı. Fenerbahçe Beko üçüncü çeyreğin ardından agresif oynadı ve biz hazır değildik. İlk yarıdaki disiplinimizi kaybettik. Artık ilerlememiz gerekiyor. İlk yarıda iyiydik ama sonrasında durum değişti." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA
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