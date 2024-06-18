Fenerbahçe Beko, Yam Madar ile yollarını ayırdı

Spor

Fenerbahçe Beko, 23 yaşındaki oyun kurucu Yam Madar ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 23 yaşındaki İsrailli basketbolcu Yam Madar ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı-lacivertlilerden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2023-24 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Yam Madar ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Yam Madar'a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Madar, bu sezon sarı-lacivertli forma ile Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşadı. - İSTANBUL