Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Sarunas Jasikevicius Dubai'de mahsur kaldı

01.03.2026 16:14
Fenerbahçe Beko koçu Saras Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı. Sarı-lacivertli kulübün, Jasikevicius'u Dubai Basket takımının desteğiyle Avrupa'ya dönüşünü sağlamaya çalıştığı belirtildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırı gerçekleştirmesinin ardından bölgede gerilimli saatler yaşanmaya devam ederken sıcak bir gelişme daha yaşandı.

JASIKEVICIUS DUBAI'DE MAHSUR KALDI

Meridian Sport'un haberine göre; Birkaç günlük izinde olan Fenerbahçe Beko'nun Başantrenörü Saras Jasikevicius'un Dubai'de mahsur kaldığı iddia edildi. Haberde, Fenerbahçeli yetkililerin, Saras Jasikevicius'un Avrupa'ya dönüşünü sağlamak adına Dubai Basketbol takımının idarecileriyle temas halinde olduğu belirtildi. Ayrıca, Jasikevicius'un yanı sıra Partizan'da forma giyen Dylan Osetkowski ve Shake Milton'ın da Dubai'de olduğu ifade edildi.

UMMAN VEYA SUUDİ ARABİSTAN'A GEÇİŞ YAPILACAK

Jasikevicius ve Partizanlı oyuncuların seyahat kısıtlamaları nedeniyle uçakların havalanamadığı Dubai'den ne zaman ayrılacağı henüz belli olmazken, kara yoluyla uluslararası uçuşların sürdüğü Umman veya Suudi Arabistan'a geçilmesinin planlandığı aktarıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

