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Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı yendi

Fenerbahçe Beko, Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas'ı 80-78 yenerek galibiyet elde etti. Başantrenör Saras Jasikevicius, takımı ve taraftarları tebrik etti. Zalgiris Kaunas Başantrenörü Kazys Maksvytis ise her iki takımın da maçı kazanmayı hak ettiğini belirtti.

Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas\'ı yendi
20.12.2023 - 23:19,
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibini 80-78 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Saras Jasikevicius, galibiyetten dolayı takımı ve taraftarları tebrik etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jasikevicius, "Maça çok yavaş başladık ama daha sonra toparlandık. İki farklı yarı vardı diyebiliriz. İkinci yarı büyük efor sarf ettik. Enerjimizi toparlayıp, Berlin için hazır olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Maksvytis: "Basketbolda sadece bir takım kazanabiliyor"

Zalgiris Kaunas Başantrenörü Kazys Maksvytis, her iki takımın da maçı kazanmayı hak ettiğini dile getirdi.

Fenerbahçe Beko'yu galibiyetinden dolayı tebrik eden Maksvytis, "İki takımın da kazanmayı hak ettiği bir maç oldu ama basketbolda sadece bir takım kazanabiliyor. Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Kendi oyuncularım için diyebileceğim bir şey yok. Sonuna kadar savaştılar. Sadece ikinci yarıda biraz yavaşladık. Bunun üzerine çalışmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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