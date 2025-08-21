Fenerbahçe - Benfica Maçında 0-0 Beraberlik - Son Dakika
Fenerbahçe - Benfica Maçında 0-0 Beraberlik

21.08.2025 00:08
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki ilk maçında Benfica ile berabere kaldı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında evinde karşılaştığı Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler 27 Ağustos'ta rövanş maçına çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler müsabakanın ilk yarısında pozisyona girmekte zorlanırken, kalesindeki tehlikelere de geçit vermedi. Kanarya, ikinci yarı daha ofansif bir oyunla sahada yer aldı. Net pozisyonlara da giren Jose Mourinho'nun öğrencileri gol bulamadı.

Eşleşmenin ikinci maçı 27 Ağustos'ta Lizbon'da oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

23:18
