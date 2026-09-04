Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 18 futbolcu ilk kez forma giyecek - Son Dakika
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 18 futbolcu ilk kez forma giyecek

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak derbide, forma bulmaları halinde Fenerbahçe'den 5, Beşiktaş'tan 13 futbolcu ilk kez bu rekabette sahaya çıkacak. Bu oyuncular, derbi atmosferini ilk kez yaşayarak takımlarına katkı sağlamaya çalışacak.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde toplam 18 futbolcu, forma giymeleri durumunda ilk kez iki ekip arasındaki bir maçta görev yapacak.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda 5 oyuncu, Fenerbahçe formasıyla ilk defa siyah-beyazlı takıma karşı mücadele edecek.

Beşiktaş'ta ise 13 futbolcu, şans verilmesi halinde kariyerlerinde ilk kez siyah-beyazlı renklerle Fenerbahçe'ye karşı görev alacak.

Fenerbahçe'de 5 oyuncu Beşiktaş'a karşı ilk kez

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Nathan Ake, Kojo Oppong, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku'nun yanı sıra kaleci Mert Günok, süre almaları durumunda ilk kez sarı-lacivertli formayla Beşiktaş'a karşı derbi atmosferini sahada yaşayacak.

Geçtiğimi sezon devre arasında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan kaleci Mert Günok, sarı-lacivertli formayla siyah-beyazlılara karşı daha önce hiç forma giymedi.

Beşiktaş'ta 13 futbolcu derbide ilk peşinde

Siyah-beyazlılarda 13 oyuncu, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun forma vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe derbisinin heyecanını tadacak.

Beşiktaş'ta Leandro Trossard, Kassoum Ouattara, Alexander Nübel, Ernest Poku, İlhan Fakılı, Fabio Miretti, Salih Özcan, Doğan Alemdar, Dusan Vlahovic, Ümit Akdağ, Ahmet Sami Bircan, Taylan Bulut ve Yasin Özcan şans bulmaları durumunda ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbilerinde en gediklisi İsmail Yüksek

Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 5 maçla Beşiktaş derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim olarak göze çarpıyor.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, söz konusu müsabakalarda 1 gol kaydetti. Fenerbahçe, İsmail'in oynadığı bu maçlarda 3 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

Öte yandan Milan Sikriniar, Oğuz Aydın ve Mert Müldür 4'er, Levent Mercan, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio 3'er, Archie Brown, Nelson Semedo, Ederson ve Dorgeles Nene 2'şer, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Tarık Çetin ve Yiğit Efe Demir de 1'er kez bu derbide forma giydi.

Ayrıca hak mahrumiyeti cezası devam eden Mert Hakan Yandaş, siyah-beyazlılara karşı Fenerbahçe formasıyla 6 kez mücadele etti.

Beşiktaş'ta derbinin en tecrübelileri Rıdvan ve Rashica

Beşiktaş'ta sol bek Rıdvan Yılmaz ve kanat oyuncusu Milot Rashica, Fenerbahçe'ye karşı 5'er maçla en fazla forma giyen isimler olarak dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlılarda ayrıca Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny 3'er, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu ve Wilfred Ndidi 2'şer, Kartal Kayra Yılmaz, Tiago Djalo, Hyeon-gyu Oh, Junior Olaitan, Emmanuel Agbadou ve Michael Murillo da 1'er defa siyah-beyazlı formayla sarı-lacivertli ekibe karşı görev yaptı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 18 futbolcu ilk kez forma giyecek - Son Dakika

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