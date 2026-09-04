Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kaleciler Ederson ile Nübel kader anlarını yaşayacak - Son Dakika
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kaleciler Ederson ile Nübel kader anlarını yaşayacak

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın oynanacak derbide Fenerbahçe kalesini Ederson, Beşiktaş kalesini Nübel koruyacak. Ederson daha önce Beşiktaş'a karşı 2 derbide de galibiyet yaşarken, Nübel için bu maç siyah-beyazlı formayla ilk derbi olacak.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın yapılacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde gözler, iki takımın kalecilerinde olacak.

Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak müsabakada sarı-lacivertlilerin kalesini Brezilyalı Ederson koruyacak. Beşiktaş'ta ise bu sezonki performansla siyah-beyazlı taraftarların en güvendiği isimlerin başında geçen Alexander Nübel kalede olacak.

İki kalecinin sergileyeceği performans, derbide takımlarının alacağı sonuca doğrudan etki edecek.

Ederson 5 derbide görev yaptı

Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Ederson, Türkiye'de şu ana kadar 4'ü Süper Lig, 1'i Turkcell Süper Kupa olmak üzere 5 derbi maçta forma giydi.

Geçen sezon Beşiktaş'a karşı 2 kez sahaya çıkan Ederson, Galatasaray'a ise 3 derbide rakip oldu.

Beşiktaş ile oynanan 2 derbide de galibet gören Ederson, Galatasaray maçlarında ise birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Bu sezon lig ve Avrupa'da oynanan 4 karşılaşmada görev yapan Ederson, kalesinde 4 gol gördü. Avrupa'da Olimpik Lyon ile oynanan iki müsabakada 2 gol yiyen tecrübeli kaleci, ligde Konyaspor ve Samsunspor'a karşı görev yaptı. Konyaspor'un 2 golüne engel olamayan Ederson, Samsunspor ile oynanan maçta ise kalesini gole kapattı.

Beşiktaş'ta Nübel'in ilk derbisi

Beşiktaş'ın bu sezon Almanya'nın Bayern Münih takımından transfer ettiği Alexander Nübel, ortaya koyduğu performansla kısa sürede siyah-beyazlı taraftarların güvenini kazandı.

Beşiktaş kariyerindeki ilk derbisine Kadıköy deplasmanında çıkacak Nübel, 6'sı Avrupa, 3'ü lig olmak üzere bu sezon görev aldığı 9 karşılaşmada 4 gol yedi.

Avrupa'da oynanan 6 maçta sadece 1 kez rakibinin gol sevincini izlemek zorunda kalan 29 yaşındaki kaleci; Midtjylland ve Hradec Kralove ile oynanan 4 maçın yanı sıra Kauno Zalgiris ile İstanbul'da oynanan müsabakada kalesini gole kapattı. Nübel, Kauno Zalgiris ile deplasmanda oynanan ve takımının 1-0 mağlup olduğu maçta rakibinin golüne engel olamadı.

Eyüpspor ile oynanan maçta kalesini gole kapatan Nübel, Beşiktaş formasıyla ligde ilk golünü takımının 1-0 yenildiği Alanyaspor deplasmanında yedi.

Alman eldiven, 6-2 kazandıkları Arca Çorum FK maçında da rakibin 2 golüne engel olamadı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kaleciler Ederson ile Nübel kader anlarını yaşayacak - Son Dakika

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