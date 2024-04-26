Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacakları derbi maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Antrenmana başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri ile futbolcuların aileleri de katıldı. İdmanda oyuncular, pas ve top kapma çalışmalarıyla taktiksel ve bireysel çalışmalar yaptı. Teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcular da Ali Koç ile bir araya geldi.

26.04.2024 21:51
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanı başkan Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci ile sarı-lacivertli futbolcuların aileleri de izledi.

Isınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda sarı-lacivertli oyuncular 3 gruba ayrılarak pas ve top kapma çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Öte yandan Ali Koç, idman öncesinde teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcularla bir araya geldi.

Kaynak: AA

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