Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayıp kampa girdi.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.
Bu çalışmayla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Beşiktaş Maçı İçin Kampa Girdi - Son Dakika
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