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Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor'u 2-0 Yendi

Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor\'u 2-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Cengiz Ünder ve Batshuayi'nin attığı gollerle Fenerbahçe galibiyete ulaştı.

03.02.2024 21:09
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Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Larsson, Safuri (Dk. 80 Assombalonga), Saric (Dk. 80 Erdal Rakip), Bytyqi (Dk. 84 Van de Streek), Buksa

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Krunic, Cengiz Ünder (Dk. 67 İrfan Can Kahveci), Szymanski (Dk. 88 Bonucci), Tadic (Dk. 67 Joshua King), Dzeko (Dk. 82 Batshuayi)

Goller: Dk. 42 Cengiz Ünder, Dk. 90+5 Batshuayi (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 90+2 Kaluzinski (Bitexen Antalyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yendi.

51. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Cengiz Ünder'in sert şutunda topu kaleci Leite, güçlükle kornere çeldi.

65. dakikada Dzeko'nun ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Cengiz Ünder'in vuruşunda topu Leite, kornere çeldi.

87. dakikada Larsson'un ortasına ceza sahası çizgisinde topla buluşan Kaluzinski'nin sert şutunda meşin yuvarlak Fenerbahçeli savunma oyuncularına çarptıktan sonra Livakovic'de kaldı.

88. dakikada çalımlarla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Joshua King'in yerden vuruşunda topu kaleci Leite kurtardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

90+5. dakikada Bonucci'nin uzun pasına hareketlenen Batshuayi'nin bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 2-0

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
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