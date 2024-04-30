Fenerbahçeli Boksörler Madalyalarını Başkana Takdim Etti - Son Dakika
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Fenerbahçeli Boksörler Madalyalarını Başkana Takdim Etti

Fenerbahçeli Boksörler Madalyalarını Başkana Takdim Etti

Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın ve 1 bronz madalya kazanan Fenerbahçeli boksörler Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Samet Gümüş ve Büşra Işıldar, kulüp başkanı Ali Koç'la bir araya geldi. Başkan Ali Koç, boksörleri kutlayarak başarılarının devamını diledi ve olimpiyatlarda üstün performans sergilemelerini temenni etti.

30.04.2024 18:33
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Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın ve 1 bronz madalya kazanan Fenerbahçeli boksörler Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Samet Gümüş ve Büşra Işıldar, kulüp başkanı Ali Koç'la bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarete genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan ile yöneticiler İlker Dinçay, Can Gebetaş, amatör şubeler koordinatörü Fikret Çetinkaya, boks şubesi sorumlusu Selahattin Atasever ile antrenörler Nazım Yiğit, Cahit Süme ve Selim Vinçoğlu da katıldı.

Sarı-lacivertli boksörler kazandıkları madalyaları, başkan Ali Koç'a takdim etti.

Ali Koç, milli boksörlerin kendilerini gururlandırdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizi olağanüstü gururlandıran, şeref duyduğumuz başarılar sağlayan boksörlerimizle beraberiz. Bugün iki Busemiz var, Büşra var, Samet var. Bu dörtlüden 3 Avrupa şampiyonluğu bir de bronz madalya çıktı. Sağ olsunlar ziyarete geldiler, madalyalarını takdim ettiler. Boks şubemizin başarıları yıllardır devam ediyor. İnşallah bu sene de olimpiyatlarda üstüne koyarak devam edecek. Kotalar tek tek geliyor. İnşallah, Allah yolumuzu açık eder, şansımız bol olur. Şans da çok önemli. İnşallah bayrağımız en yüksekte havalandırılır. Sadece boksörlerimiz değil, Türkiye'yi temsil eden tüm atletlerimiz. Hem ülkemiz için hem Fenerbahçe'miz için olağanüstü başarılarla geçen bir olimpiyat diliyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçe'desiniz. İnşallah siz bize biz de size şans getiririz, beraber nice şampiyonlukları kutlarız."

Kaynak: AA

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