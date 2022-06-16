Fenerbahçe, Bruma'yı kiralık olarak kadrosuna kattı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Bruma'yı kiralık olarak kadrosuna kattı

16.06.2022 17:00
Fenerbahçe, Bruma'yı kiralık olarak kadrosuna kattı

Fenerbahçe, PSV Eindhoven kulübünden Bruma'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe, PSV Eindhoven kulübünden Bruma'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, PSV Eindhoven kulübünden Armindo Tué Na Bangna'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Bruma lakabıyla bilinen kanat oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Portekizli oyuncunun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Bruma'ya 'Türkiye'nin en büyük spor kulübüne hoş geldin' diyor;  Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Fenerbahçe, Bruma'yı kiralık olarak kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Bruma'yı kiralık olarak kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Bruma'yı kiralık olarak kadrosuna kattı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Bruma, PSV, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Bruma'yı kiralık olarak kadrosuna kattı - Son Dakika

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