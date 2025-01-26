Fenerbahçe, Büyükçekmece'yi Zorlasa da Galip Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Büyükçekmece'yi Zorlasa da Galip Geldi

Basketbol Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe, Onvo Büyükçekmece Basketbol'a konuk olduğu maçı 78-73 kazanarak 15. galibiyetini elde etti.

26.01.2025 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SALON: Gazanfer Bilge Spor Salonu

HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Mehmet Serdar Ünal, Özge Şentürk Bayraktar

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Starks II 21, Rebic 2, Franke 18, Emircan Koşut 2, Zagorac,

Love 12, Sajus 10, Bruinsma 5, Erdi Gülaslan 3, Ata Kahraman

FENERBAHÇE BEKO: Nigel Hayes 21, Sertaç Şanlı 2, Melih Mahmutoğlu 6, Guduric 9, Colson 13, Tarık Biberovic 10, Hall 5, Melli 4, Birch 7, Zagars 1

1'İNCİ PERİYOT: 19-11

DEVRE: 40-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-52

Basketbol Süper Ligi 2024-2025 Asım Pars sezonunda 16'ıncı haftasında lider Fenerbahçe, Onvo Büyükçekmece Basketbol'a konuk olduğu karşılaşmadan 78-73 galip ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Büyükçekmece Basketbol, ilk periyodu 19-11 önde tamamladı. 2'nci periyotta rakibine oranla daha fazla sayı üreten ev sahibi takım maçın ilk yarısından da 40-31 önde ayrıldı. İkinci yarıya baskılı başlayan sarı-lacivertiler 3'üncü periyodun ortalarında öne geçmeyi başarsa da periyot 52-52 berabere tamamlandı. Son dakikasına kadar büyük bir çekişmeye sahne olan son periyotta gülen taraf Fenerbahçe oldu ve konuk ekip maçtan 78-73 galip ayrılmayı başardı.

Karşılaşmanın en skorer isimleri 21'er sayıyla ev sahibi takımdan Anthony Starks ve konuk ekipten Nigel Hayes olurken, bu sonuçla ligde tek mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, 15'inci galibiyetini alarak 31 puanla liderliğini sürdürdü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Büyükçekmece, Fenerbahçe, Basketbol, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Büyükçekmece'yi Zorlasa da Galip Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya’da 12 katlı otel inşaatında yangın Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
05:52 E-5’te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti E-5'te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti
03:46 İsrail ordusu tampon bölgeye çekildi Filistinliler, Gazze’nin kuzeyine doğru geçiyor İsrail ordusu tampon bölgeye çekildi! Filistinliler, Gazze'nin kuzeyine doğru geçiyor
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
23:36 Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez ’evet’ kararı çıktı Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez 'evet' kararı çıktı
23:09 Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar
22:27 Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 18:50:24. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Büyükçekmece'yi Zorlasa da Galip Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.