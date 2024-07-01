Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı ve sözleşme imzaladı

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Fenerbahçe Kulübü, geçen sezonun ikinci yarısında sarı-lacivertli ekipte kiralık olarak forma giyen Çağlar Söyüncü'nün bonservisinin alındığını ve milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki stoperin transferine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Geçtiğimiz sezon kiralık olarak çubuklu formamızı terleten milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda kulübümüz ile Atletico Madrid ve oyuncu arasında anlaşma sağlanmıştır. Çağlar Söyüncü kendisini 3+1 yıllığına renklerimize bağlayan imzayı atmıştır."

Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertli takımda geçen sezon forma giydiği 16 maçta 2 gol kaydetti.