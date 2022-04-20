Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

20.04.2022 15:19
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında cuma günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde devam etti. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Shakhtar Donetsk maçında görev alan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Dimitris Pelkas ile Shakhtar Donetsk maçında sakatlanan Atilla Szalai günü tedavi ile geçirdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanın ardından Rize'ye gidecek. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

YORUMLAR
500
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşısında Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşısında

Spor Toto Süper Lig, Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Konut ilanlarında "Türk müşteriler aramasın, Türklere uygun değil" dönemi
15:45 Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi
15:32 Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor
15:25 Hal Kayıt Sistemi mobil uygulaması devreye girdi, vatandaşlar aradaki farka isyan etti
15:08 Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!
15:02 Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan'ın "çubuklu forma" masalı bitti
14:53 Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu: Kızının adını Vera koydu
14:50 Lise öğrencisi ve velisini bıçaklayan öğretmen eşi adam ifade verdi: Bıçağı diyet için taşıyordum
14:45 TÜİK açıkladı: Ülke nüfusunun yüzde 26,9'unu oluşturan bebeklere en çok konulan isimler Zeynep ve Yusuf oldu
14:43 Hakan'ın şakası takım arkadaşını korkuttu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 15:54:41. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement