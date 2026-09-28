Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın sürdürecek.