Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için antrenman yaptı

Spor

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL