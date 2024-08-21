Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için antrenman yaptı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için antrenman yaptı

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için antrenman yaptı

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman, çeşitli hareketler ve taktiksel çalışmalarla gerçekleştirildi.

21.08.2024 14:17
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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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