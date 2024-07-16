Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki milli futbolcu Cenk Tosun'u 2 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde bulunan 33 yaşındaki forvet oyuncusu Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Konuya ilişkin Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Cenk Tosun. Fenerbahçemiz, kadrosunu milli futbolcu Cenk Tosun ile güçlendirdi. Tecrübeli golcü kendisini 2 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Cenk Tosun'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 47 müsabakaya çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 11 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL