Fenerbahçe, Chinenyeze ile Anlaştı

FENERBAHÇE Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında Fransız orta oyuncu Barthelemy Chinenyeze'i kadrosuna kattı.

2013-2014 sezonunda Pole Espoir Wattignies U19 Takımı ile profesyonel kariyerine başlayan Chinenyeze, sonrasında sırasıyla Centre national de volley-ball, Spacer's Toulouse Volley, Asseco Resovia Rzeszow, Tours Volley-Ball, Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia, Allianz Milano ve Cucine Lube Civitanova formalarını terletti.

2024-2025 sezonu İtalyan Kupası'nda 'En İyi Blok Yapan Oyuncu' ödülünü alan Chinenyeze, 2023 Avrupa Şampiyonası 'En İyi Hücum Eden Oyuncu' ve 2021 Olimpiyat Oyunları'nın da 'En İyi Orta Oyuncu' ödüllerinin de sahibi oldu.

Fenerbahçe Medicana yaptığı paylaşımda, "Barthelemy Chinenyeze'e ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz. Dünyanın en büyük spor kulübüne hoş geldin Barthelemy Chinenyeze" ifadelerini kullandı.