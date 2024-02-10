Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmanda koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri yapıldı. Oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

10.02.2024 19:54
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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